Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları Başladı

07.02.2026 11:18
İtalya'da yapılan açılış töreninde sporun birleştirici gücü ve barış mesajları öne çıktı.

(ANKARA) - Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı başta olmak üzere Milano, Cortina, Livigno ve Predazzo'da eş zamanlı düzenlenen törenlerle resmen başladı. Tarihte ilk kez aynı organizasyonda iki ayrı olimpiyat meşalesinin yakıldığı açılışta, sporun birleştirici gücü ve barış mesajları öne çıktı.

Açılış töreninin ana etkinliği Milano'daki San Siro Stadı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bine yakın sporcu, ülkelerinin bayraklarıyla dört farklı merkezde düzenlenen geçit törenlerine katıldı.

Türkiye açılışta üst düzey temsil edildi

Törene, Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm katıldı. Türkiye kafilesi, açılış geçit töreninde Milano'da Furkan Akar, Predazzo'da ise İrem Dursun tarafından taşınan Türk bayrağıyla temsil edildi.

Türkiye, Milano-Cortina 2026'da 8 sporcu ile mücadele edecek. Milli takım kadrosunda kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı ile Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada ise Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yer alıyor.

Açılış töreninde Mariah Carey ve Andrea Bocelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası sanatçı sahne aldı.

İki meşale, "armoni" teması

Açılış töreninin teması "armoni" olarak belirlendi. Törende, İtalya'nın kültürel çeşitliliği; sanat, mimari, Rönesans, Antik Roma ve modern tasarım unsurlarıyla sahneye taşındı. Finalde, Milano'da Alberto Tomba ve Deborah Compagnoni, Cortina'da ise Sofia Goggia olimpiyat ateşini yakarak oyunları başlattı. Böylece tarihte ilk kez aynı organizasyonda iki ayrı olimpiyat meşalesi yakıldı.

Protestolar ve siyasi mesajlar

Açılış öncesinde Milano'da, ABD'ye bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin İtalya'daki varlığı, olimpiyat harcamaları ve çevresel etkiler gerekçesiyle protestolar düzenlendi. Tören sırasında bazı delegasyonlara yönelik tribün tepkileri de dikkati çekti. Törende İsrail delegasyonunun geçişi, bazı sporseverlerin tepkisiyle karşılandı.

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları boyunca 16 disiplinde 116 madalya dağıtılacak. Oyunlara 92 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katılıyor. Organizasyon, 22 Şubat'ta düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: ANKA

Kış Olimpiyatları, Etkinlikler, İtalya, Milano, Kültür, Güncel, Son Dakika

