Milas'ta aynı noktayı aynı gün 6 kez yaktılar - Son Dakika

Milas'ta aynı noktayı aynı gün 6 kez yaktılar

Milas'ta 1 günde tam 6 kez aynı noktadan başlayan yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

MUĞLA - Milas'ın Emek Mahallesi Gülibrişim Caddesinde yaklaşık 5 dönümlük ormanlık arazide bugün tam 6 kez yangın çıktı. Çeşitli aralıklarla aynı bölgeden başlayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Gurup Amirliği ekipleri ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleri müdahalede bulundu.

Evlere yakın bir bölgeden başlayan ve her fırsatta önce mahallelilerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın ekiplerinde gelmesi ile yapılan söndürmenin ardından yeniden aynı noktadan başlaması kundaklama şüphesine neden oldu.

Gün boyu tam 6 kez yanan bölgede yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanda örtü yangını meydana geldi. Alanda bulunan Çam ağaçlarının yanı sıra zeytin ağaçları zarar gördü.

Emniyet ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgeyle ilgili kundaklama şüphesi ile soruşturma sürüyor