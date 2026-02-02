3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

02.02.2026 12:00
Muğla'nın Milas ilçesinde, markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Özlem Arslan yaşamını yitirdi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Özlem Arslan (39) yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    eski kocasidir 2 0 Yanıtla
