Son Dakika Haberleri: Milas'ta Kızılay Şubesi Yeniden Açıldı!

Milas'ta Kızılay Şubesi Yeniden Açıldı!

1 saat önce

Geçtiğimiz yıllarda kapatılan Türk Kızılay Derneği Milas Şubesi, yeniden açıldı.

Milas'ta Kızılay Şubesi Yeniden Açıldı!, System.String[]
Geçtiğimiz yıllarda kapatılan Türk Kızılay Derneği Milas Şubesi, yeniden açıldı. Yeni yönetimle birlikte Türk Kızılay Milas Şubesi Başkanlığı görevine Ayşegül Semerci Güneş getirildi.

Türk Kızılayı Derneği Milas Şubesi, geçtiğimiz yıllarda merkez yönetim kararıyla kapatılmıştı. Türkiye genelinde ilçe şubeleri sayısında küçülmeye giden Türk Kızılayı Derneği, ülke genelindeki toplam 700 şubeden 319'unu kapatmıştı. Merkez yönetim kararı sonucunda Muğla'da da Milas, Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz şubeleri kapatılmıştı.

Alınan yeni kararlar doğrultusunda, Türk Kızılay Derneği Milas Şubesi yeniden açıldı.

Yeniden faaliyetlerini yürütecek olan Türk Kızılay Derneği Milas Şubesi'nin yeni başkanı ise Ayşegül Semerci Güneş oldu.

Başkan Güneş, Türk Kızılay Derneği Milas Şubesi'nin yeniden açılmasıyla ilgili şunları kaydetti: "Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olan Türk Kızılayı Milas Şubemiz Milasımıza hayırlı olsun." - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Kızılay, Milas, Güncel
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