Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını (2)
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Milas'ta orman yangını (2)

10 dakika önce

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yakyaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Milas'ta orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yakyaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

MİLAS (Muğla),


Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:48 Kaynak: DHA
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