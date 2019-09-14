Milas'ta orman yangını (2)
10 dakika önce
KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yakyaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:48 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yakyaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
MİLAS (Muğla),
Ortaca'da çıkan orman yangınına 9 helikopterle müdahale ediliyor Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı 12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı