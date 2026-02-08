Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu - Son Dakika

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu
08.02.2026 22:09
Aydın'ın gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine giden ve geceyi kiraladıkları teknede geçiren arkadaş grubu, sabah uyandıklarında içlerinden birinin cansız bedeniyle karşılaştı. 35 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti.

ARKADAŞLARI SABAH HAREKETSİZ HALDE BULDU

İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 35 yaşındaki kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekiplerince Taş'ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA





