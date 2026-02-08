Muğla\'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gitti.
İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi. Bugün sabah uyandıklarında ise Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 35 yaşındaki kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince Taş'ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
