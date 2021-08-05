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Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi

05.08.2021 13:44

Milas'ta günlerdir devam eden yangın dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve 11 saat süren yangın sabah saatlerinde söndürülmüştü. Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan videolarda bölgenin yeşilden siyaha döndüğü, söndürme çalışmalarına katılan TOMA'lardan birinin küle yandığı ve büyük hasar yaşandığı görülüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında alevler dün akşam saatlerinde rüzgarın da kuvvetlenmesiyle Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve 11 saat devam eden yangın, ekiplerin canla başla müdahalesi sonrasında sabah saatlerinde söndürülmüştü.

"ANA ÜNİTEDE CİDDİ BİR HASAR YOK"

Türkiye'yi sarsan olay sonrasında güzel haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun vermiş ve Twitter üzerinden yaptığı Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada santraldeki alevlerin etkisini yitirdiğini ve ilk incelemelerde ana ünitede herhangi bir ciddi hasar bulunmadığını kaydetmişti.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Halen acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir.

Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

Milas'taki Kemerköy Termik Santrali 11 saat süren yangının ardından ilk kez görüntülendi

ALEVLERİN SARDIĞI TERMİK SANTRAL BÖLGESİ YANGININ ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti. Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA'lar da santral bölgesinde görev almıştı.

Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA'lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. TOMA'yı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Milas'taki Kemerköy Termik Santrali 11 saat süren yangının ardından ilk kez görüntülendi

VATANDAŞLAR ÇIKARMA GEMİLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurmuş ve yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verilmişti.

Milas'taki Kemerköy Termik Santrali 11 saat süren yangının ardından ilk kez görüntülendi

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesilmiş, sosyal medya üzerinden bölgede yaşananlara dair paylaşılan videolarda durumun vahameti gözler önüne serilmişti. Ayrıca bölgedeki 8 mahalle de risk nedeniyle tahliye edilmişti. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başlamıştı.

Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi

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Son Dakika Güncel Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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