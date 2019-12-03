Milaslı Veteriner Hekimlerden Meslektaşlarına Ziyaret

Milaslı Veteriner Hekim Barış Saylak'ın Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanması meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı. Göreve başladığı günden itibaren, başta Muğla'nın önde gelen protokolü olmak üzere ziyaretçi akınına uğrayan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ı Milaslı Veteriner Hekimler de kalabalık bir grupla makamına gidip 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundular.



Özellikle il protokolünün ziyaret ettiği Saylak'ı önceki gün, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir makamında ziyaret ettiler.



İlçe Belediye Başkanları Saylak'a; Tarım ve Orman İl Müdürü olarak Muğla'da çok başarılı adımlar atacağına inandıklarını belirterek; "Ortak paydamız Muğla. Muğla için hep birlikte güzel şeyler yapmak için çalışacağız" diyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.



Saylak'a ziyaretler devam ederken; Milaslı Veteriner Hekimler il müdürü olarak atanan meslektaşlarını kalabalık bir grupla gidip tebrik ettiler. - MUĞLA