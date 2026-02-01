Millet İradesiyle Yeni Anayasa Talebi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muğla'da katıldığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin bugüne kadar millet iradesiyle yapılmış bir anayasaya sahip olmadığını belirterek, "Türkiye'ye milletin damgasını vurduğu bir anayasa yapmalıyız" dedi.

AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonu'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yürürlükte olan anayasaların darbe dönemlerinde yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Anayasa yapmak milletin hakkı. Anayasayı millet yapar. Peki, millet bugüne kadar sahip olduğu anayasayı, anayasa yapma hakkını kullanabilmiş mi? Kullanamamış. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde yapılan anayasalardan 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmış; 1961 Anayasası'nı kim yaptı? Darbeciler. Bir başbakanı, iki bakanı astırdılar, idam ettirdiler; sonra anayasa yaptılar, millet de onayladı. Peki bugün yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nı kim yaptı? Onu da darbeciler yaptı. Tüm bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada yapılan değişikliklerin 12 tanesi bizim iktidarımız döneminde yapıldı. En büyük değişikliği 2017 yılında, alçak FETÖ'cü darbeden sonra gerçekleştirdik ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bütün bunlara rağmen millet anayasa yapma hakkını kullanabilmiş değil. Dolayısıyla istiyoruz ki, her programımızda var; muhalefet partilerinin de programlarında anayasa var. Niye yapamıyoruz? Bunu yapalım diyoruz. Kaygımız, talebimiz bu: Türkiye'ye bir anayasa yapalım ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Biz sorun çözen bir partiyiz. Türkiye 40 yılı aşkındır terörle mücadele ediyor; binlerce şehidimiz var. Dağa kaçırılmış çocukların anneleri yıllardır Diyarbakır'da nöbet tuttu, bekledi. Geldiğimiz günden bu yana bu illetten kurtarmalıyız düşüncesi içerisinde olduk, teşebbüs de ettik; komisyonlar oluşturduk, çalışmalar yaptırdık, gruplar oluşturduk. Vatandaşın bu konudaki görüş ve kanaati nedir, bunu öğrenelim çabası içerisinde olduk. Bunları derledik, toparladık. Ama terör örgütünü, yeri geldiğinde kendi çıkarları söz konusu olduğunda aparat olarak kullanan kimi güçler, iç ve dış güçler, terör örgütünü azgınlaştırdı ve terör örgütü o süreci sabote etti. Başaramadık.

Geçen yıl Cumhurbaşkanımız 'iç bünyeyi güçlendirmeliyiz' şeklindeki ifade ettiği söylemini hem 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamaları hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dile getirdi. 1 Kasım'da Meclis açılışında Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, onu takip eden hafta grup toplantısında bu konuyla ilgili görüşünü ortaya koydu. O günden bu yana, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların teslim edilmesiyle özetlenecek bir sürece ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Ek bir komisyon oluşturduk. Siyasi partiler, yüzde 95 oranında o komisyonda temsil edilir şekilde katılım sağladılar. Rapor da bugün yarın çıkacak. Türkiye'de ve bölgede, 'Terörsüz bölge' ve 'Terörsüz Türkiye' olarak özetlediğimiz hedefe varmak için gece gündüz demeden koşuyoruz. Bunun en önemli yansımalarından biri de Suriye'deki gelişmelerdir. Kesinlikle, biz yanı başımızda terör örgütünden türemiş, onun işlevselliğini aynen ve başka bir biçimde icra edecek bir oluşuma izin vermeyeceğimizi Cumhurbaşkanımız defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. İnşallah bu doğrultuda da beklentilerimizi, uygun bir süreç şeklinde çalışmaların yürüdüğü beklentisi içerisindeyiz. İnşallah hem ülkemizi hem de bölgemizi terör musallatından tahliye edeceğiz."