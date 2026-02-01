Millet İradesiyle Yeni Anayasa Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Millet İradesiyle Yeni Anayasa Talebi

01.02.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayati Yazıcı, Muğla'da anayasa yapmanın milletin hakkı olduğunu vurguladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Muğla'da katıldığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada  Türkiye'nin bugüne kadar millet iradesiyle yapılmış bir anayasaya sahip olmadığını belirterek, "Türkiye'ye milletin damgasını vurduğu bir anayasa yapmalıyız" dedi.

AK Parti Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi A Salonu'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yürürlükte olan anayasaların darbe dönemlerinde yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Anayasa yapmak milletin hakkı. Anayasayı millet yapar. Peki, millet bugüne kadar sahip olduğu anayasayı, anayasa yapma hakkını kullanabilmiş mi? Kullanamamış. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde yapılan anayasalardan 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmış; 1961 Anayasası'nı kim yaptı? Darbeciler. Bir başbakanı, iki bakanı astırdılar, idam ettirdiler; sonra anayasa yaptılar, millet de onayladı. Peki bugün yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nı kim yaptı? Onu da darbeciler yaptı. Tüm bunlara rağmen bugün yürürlükte bulunan anayasada yapılan değişikliklerin 12 tanesi bizim iktidarımız döneminde yapıldı. En büyük değişikliği 2017 yılında, alçak FETÖ'cü darbeden sonra gerçekleştirdik ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bütün bunlara rağmen millet anayasa yapma hakkını kullanabilmiş değil. Dolayısıyla istiyoruz ki, her programımızda var; muhalefet partilerinin de programlarında anayasa var. Niye yapamıyoruz? Bunu yapalım diyoruz. Kaygımız, talebimiz bu: Türkiye'ye bir anayasa yapalım ve bu anayasaya millet damgasını vurmalı" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Biz sorun çözen bir partiyiz. Türkiye 40 yılı aşkındır terörle mücadele ediyor; binlerce şehidimiz var. Dağa kaçırılmış çocukların anneleri yıllardır Diyarbakır'da nöbet tuttu, bekledi. Geldiğimiz günden bu yana bu illetten kurtarmalıyız düşüncesi içerisinde olduk, teşebbüs de ettik; komisyonlar oluşturduk, çalışmalar yaptırdık, gruplar oluşturduk. Vatandaşın bu konudaki görüş ve kanaati nedir, bunu öğrenelim çabası içerisinde olduk. Bunları derledik, toparladık. Ama terör örgütünü, yeri geldiğinde kendi çıkarları söz konusu olduğunda aparat olarak kullanan kimi güçler, iç ve dış güçler, terör örgütünü azgınlaştırdı ve terör örgütü o süreci sabote etti. Başaramadık.

Geçen yıl Cumhurbaşkanımız 'iç bünyeyi güçlendirmeliyiz' şeklindeki ifade ettiği söylemini hem 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamaları hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle dile getirdi. 1 Kasım'da Meclis açılışında Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, onu takip eden hafta grup toplantısında bu konuyla ilgili görüşünü ortaya koydu. O günden bu yana, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların teslim edilmesiyle özetlenecek bir sürece ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Ek bir komisyon oluşturduk. Siyasi partiler, yüzde 95 oranında o komisyonda temsil edilir şekilde katılım sağladılar. Rapor da bugün yarın çıkacak. Türkiye'de ve bölgede, 'Terörsüz bölge' ve 'Terörsüz Türkiye' olarak özetlediğimiz hedefe varmak için gece gündüz demeden koşuyoruz. Bunun en önemli yansımalarından biri de Suriye'deki gelişmelerdir. Kesinlikle, biz yanı başımızda terör örgütünden türemiş, onun işlevselliğini aynen ve başka bir biçimde icra edecek bir oluşuma izin vermeyeceğimizi Cumhurbaşkanımız defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. İnşallah bu doğrultuda da beklentilerimizi, uygun bir süreç şeklinde çalışmaların yürüdüğü beklentisi içerisindeyiz. İnşallah hem ülkemizi hem de bölgemizi terör musallatından tahliye edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hayati Yazıcı, Güvenlik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Millet İradesiyle Yeni Anayasa Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Türkiye’den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı Epstein belgelerinde Türkiye'den çocuk kaçırma iddiası: Tanık beyanları ortaya çıktı
Merve Boluğur’un son paylaşımı camiden Düştüğü not da bir hayli ilginç Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Tekel bayide bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı
CHP’den AK Parti’ye geçen Çakır’dan emeklileri çıldırtacak çıkış CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'dan emeklileri çıldırtacak çıkış
Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland’daymış, ticari hedef olarak belirlemişler Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

23:53
Armağan Çağlayan’dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı
23:32
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye’de bir araya gelecek
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek
23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
YPG, Suriye güçlerinin konuşlanacağı Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
22:21
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 00:17:10. #7.11#
SON DAKİKA: Millet İradesiyle Yeni Anayasa Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.