Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı, Sarıgöl'de Adayını Tanıttı

Millet İttifakı, Sarıgöl'de Adayını Tanıttı

38 dakika önce

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın korku siyaseti yaptığını savunarak, "Heyecan yaratmak yerine korku salıyorlar.

Millet İttifakı, Sarıgöl'de Adayını Tanıttı, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın korku siyaseti yaptığını savunarak, "Heyecan yaratmak yerine korku salıyorlar. Şeytanlaştırarak değil kardeşleştirerek karşılarında biz varız." dedi.

Millet İttifakı'nın Sarıgöl CHP İlçe lokalinde düzenlediği aday tanıtım toplantısına katılan Özel, yaptığı konuşmada hükümetin çok şey vadettiğini ama hiçbir şey veremediğini ileri sürerek bu seçimlerde de korku siyaseti yapıldığını söyledi.

Özel, "Ümit siyasetinden vazgeçtiler, şimdi korku siyaseti yapıyorlar. Ne diyorlar '31 Mart'ta seçim var, bu seçim beka meselesi'. Heyecan yaratmak yerine korku salıyorlar. Şeytanlaştırarak değil kardeşleştirerek karşılarında biz varız. Millet ittifakı olarak destek bekliyoruz. Ben 31 Mart'ta Manisa Yunus Emre'de oy kullanacağım. Millet İttifakı olarak büyükşehir belediye başkanı adayına, İYİ Parti'ye oyumu vereceğim." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Sarıgöl CHP'nin Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Emrah Eroğlu, seçildiğinde belediyenin kapılarının vatandaşlara açık olacağını dile getirdi.

İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Orkun Şıktaşlı da projelerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:49 Kaynak: AA

Manisa, Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıgöl, Güncel
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