Millet Partisi'nden, AYM'ye "Millet İttifakı ismimizi kullanmasın" başvurusu - Son Dakika
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Millet Partisi'nden, AYM'ye "Millet İttifakı ismimizi kullanmasın" başvurusu

26.05.2022 14:37
Millet Partisi'nden, AYM'ye "Millet İttifakı ismimizi kullanmasın" başvurusu

Millet Partisi, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde (AYM) dava açtı.

Millet Partisi, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde (AYM) dava açtı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya, kanunlarda, "siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimlerinin, amblemlerinin, rumuzlarının, rozetlerinin ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağının" hüküm altına alındığını hatırlattı.

Millet Partisi'nin isminin, başka siyasi partiler grubu tarafından kullanıldığını ifade eden Kaya, "Öyle ki 'Altılı Masayı' oluşturan siyasi partilerimiz, Millet Partisi yetkililerince muhtelif zamanlarda nezaketle yapılan ikazları dikkate almamışlardır. Ancak siyasi etiğe ve mevzuatımıza aykırı olarak ittifak bileşeni partiler hukuk dışı tutumlarını sürdürmüşler bazen de mesnetsiz açıklamalarda bulunmuşlardır." değerlendirmesini yaptı.

Partilerinin adının "Millet Partisi" olarak tescilli olduğuna işaret eden Kaya, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savundu.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bir tüzel kişilik hakkımız olan ismimizin başka partilerce ısrarla kullanılıyor olması karşısında en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesine başvurma zarureti hasıl olmuştur. Dürüst, ilkeli siyasetin temsilcisi, Türk siyasetinin yüz akı Millet Partisi tüm siyasi partilerimize örnek teşkil edecek şekilde, üslup ve usul olarak asla haksızlık yapmamış, her daim siyasi rakiplerinin hak ve hukuklarına azami saygı ve özeni göstermiştir. Bununla birlikte kendi haklarının gasp edilmesine de asla müsaade etmeyecektir. Davalı 'Altılı Masa' olarak da bilinen karşı taraf partilerince hukuka aykırı şekilde, 'Millet' ismimizi oluşturdukları ittifakın adı olarak kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi istemiyle dava açıyoruz. Bütün meşru, demokratik ve hukuki platformlarda haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ???????

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Millet Partisi, 'Millet İttifakı' isminin hukuksuz kullanıldığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Millet Partisi, 'Millet İttifakı' isminin hukuksuz kullanıldığı gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Burhanettin Bulut: Ülke Nüfusunun Yarıdan Fazlasını Yöneten Millet İttifakı Belediyelerine Verilen Destek Sadece Yüzde 1 Burhanettin Bulut: Ülke Nüfusunun Yarıdan Fazlasını Yöneten Millet İttifakı Belediyelerine Verilen Destek Sadece Yüzde 1
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Millet Partisi'nden, AYM'ye 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet Partisi'nden, AYM'ye "Millet İttifakı ismimizi kullanmasın" başvurusu - Son Dakika
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