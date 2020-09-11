Milletvekili Altunyaldız, Seydişehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir'de STK başkanları ile bir araya gelerek, ilçede yürütülen projeler, yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Altunyaldız'a, ilçeyi ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve Konya İl Başkan Yardımcısı Gökhan Taşkıran eşlik etti.

Toplantıda, Altunyaldız, pandemi süreci ve bu süreçte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verirken, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri dinledi.

Yerinde ziyaretlerle vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Altunyaldız, "Ortak çaba ve millet dayanışması ile örnek bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye pandemi sürecini en iyi yürüten ülkelerin başında geliyor. Aşı süreci başlayana kadar pandemi ile birlikte sosyal mesafemizi koruyarak, hijyen ve maske kurallarına uyarak hayatımızda tedbirimizi elden bırakmayacağız. Tamamen her yeri ve her şeyi kapatmak gibi bir şey söz konusu değil, çünkü üretimi de devam ettirmek zorundayız." dedi.

Türkiye'nin çevresindeki sorunlara da değinen ve ülkenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Altunyaldız, "Şunu bilmenizi isterim ki milletimizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bize emanet ettiler. Biz de bu toprakların bir santimetresi de olsa asla vazgeçmeyiz. Bu süreçte bizlere düşen hep beraber dik durmamız. Bu çok önemli." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tutal ise ziyaretten dolayı Altunyaldız'a teşekkür etti.