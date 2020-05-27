Milletvekili Arvas, Erciş OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Milletvekili Arvas, Erciş OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile altyapı çalışmaları devam eden Erciş Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Milletvekili Arvas, Erciş OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile altyapı çalışmaları devam eden Erciş Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.


OSB'nin kurulacağı alanda devam eden yol ve elektrik çalışmalarını yerinde denetleyen Milletvekili Arvas, nitelikli bir yatırım olan organize sanayi bölgesinin, Erciş ve çevre ilçelere önemli fırsatlar sunacağını ifade ederek, bu yatırımın bölgeye sosyoekonomik olarak yüksek katma değer sağlayacağını söyledi. Erciş Organize Sanayi Bölgesinin 55 hektarlık alan üzerinde 2 etap halinde projelendirildiğini belirten Arvas, "1. etap 22 hektar üzerinde kurulu olup alt yapısı tamamlanmıştır. 1. etap üzerinde 27 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Sanayi alanlarının toplam yüz ölçümü 12 hektarlıktır. Yol ve elektrik çalışmalarının iş bitim tarihi 15 Ağustos 2020 olarak belirtilmiştir. İnşallah bundan sonra organize sanayi bölgesine doğalgaz hattı bağlantısını da sağlayacağız" dedi.


Milletvekili seçildiği günden itibaren memleketin kalkınmasına yönelik nitelikli projeler üretmeye ve uygulamaya gayret gösterdiklerini belirten Arvas, "AK Parti olarak bugüne kadar Erciş ve Van genelinde eğitimden sağlığa, turizmden ulaşıma, ticaretten tarıma ve saniyeye kadar neye ihtiyaç varsa, hemşehrilerimiz neyin eksikliğini hissediyorsa onu gidermenin çabasını güttük. İnşallah bu anlayışla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, teşkilatlarımız ve bütün kesimlerle güç birliği içinde, elbirliği ile memleketimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın destekleriyle özellikle Erciş'te önemli işlere imza attık. Laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık. Enerjimizi kişisel ve bireysel taleplerden ziyade toplumsal konulara harcadık. Deprem sonrası başlayan ve sürüncemede kalan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık ve hak sahiplerine teslim ettik. 2. etap kentsel dönüşüm projesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda çoğunluk dikkate alınarak yapılmakta ve çalışmalar devam etmektedir. Organize sanayi bölgesine 13 milyon hibe kaynak sağlayarak yol ve elektrik çalışmalarına başladık. Kangren haline gelen devlet hastanesini tamamlayarak hizmete açtık. Erciş'te KOSGEB temsilciliğini hizmete açtık. 30 ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ihalesi yapıldı, Erciş'e yeni bir hastane kazandırıyoruz. Çelebibağı, Kışla, Beyazıt ve Vanyolu mahallelerimizde sağlık merkezleri ve Vanyolu Mahallemizde de acil sağlık hizmetleri istasyonunu hizmete açtık. İlçemizin 2045 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Pay ve Aşağı Işıklı mahallelerindeki modern içme suyu tesislerini tamamlayarak vatandaşlarımıza su temini sağladık. Van Gölü havzasının en büyük tarım merkezlerinden biri olan Erciş'te yıllardır ihmal edilen sulama servis yolları ve drenajların temizlenmesi için DSİ marifetiyle çalışma başlattık. Daha yeşil bir Erciş için bölgemizde bir ilk olarak Orman Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle belediyemiz uhdesinde halkımızın için 42 dönümlük alan üzerine bir kent ormanı yapıyoruz. Aynı şekilde 42 dönümlük alanda yaklaşık 5 bin adet ceviz ve badem ağacı dikerek güzide bir meyve bahçesini hazır hale getiriyoruz. Bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş ve kaybolma tehlikesi olan atasal gen kaynaklarımız arasında bulunan Erciş üzümünü yeniden yaygınlaştırmak, bağcılığı teşvik etmek ve ekonomik katma değere dönüştürmek amacıyla bir çalışma başlattık. Bu projemiz kamuoyunda karşılık buldu. Hazırladığımız fidanları inşallah haziran ayı içinde dağıtacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle 20 bin 500 metrekarelik alana örnek bir millet bahçesini Erciş'e kazandırıyoruz, çalışmalar başladı. 100 dönümlük bir alan üzerine 145 iş yeri kapasiteli bir galericiler sitesi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan ve TOKİ tarafından yapılacak sosyal konut projesi kapsamında Erciş ilçemize 400 konut yapıyoruz, hak sahipliği için bu hafta kura çekilişi yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanımız ile görüşerek Atakan Çelik Kültür Merkezinin halk eğitim merkezi müdürlüğüne devrini gerçekleştirdik. Bütün bunlarla birlikte Erciş ilçemizi altyapı ve üst yapı projeleriyle örnek bir kent haline getireceğiz. Bu hizmetlerde emeği olan, destekleyen ve bize omuz veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Memleketimize hizmet ederken mazeret üretmeyeceğiz, marifet göstereceğiz. Popülist söylem ve davranışlarla faydasız siyaset yapmak bir nevi tümör gibidir. AK Parti'nin siyasi ekosistemi içinde ayrıştıranlara ve riyakarlığa yer yoktur. Buna meyledenler bugüne kadar içimizde barınamamıştır. Önce millet, önce memleket prensibiyle derdi memleket olan tüm dava arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Bu davada hesabi değil, hasbi olacağız. Aramıza nifak sokanlara asla izin vermeyeceğiz. İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam edecek Cumhurbaşkanımız öncülüğünde millete hizmet edeceğiz. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Kuruluşundan itibaren 'önce hizmet, önce millet' şiarımız olmuştur. Bizde bu anlayışla büyük bir gayret ve samimiyet ile inşallah memlekete, millete hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili, AK Parti, Erciş, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Arvas, Erciş OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Son Dakika

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