Milletvekili Aydemir: "Diyarbakır'da ki ailelerle gurur duyuyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ak, pak yürekleriyle Diyarbakır'daki evlat acısı yaşayan analarla yüreklerini birleştiren hemşehrilerimizle her daim gurur duyuyoruz" dedi.



Milletvekili Aydemir, "Yüreği tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet için çarpan; devletin dirliği, vatanın birliği, milletin bölünmez bütünlüğü imanından taviz vermeyen, Diyarbakırlı acılı analarımıza destek sunan, Karaçoban'dan Aşkale'ye, İspir'den Karayazı'ya, Hınıs'tan Şenkaya'ya, milli irade vicdanını ortaya koyan tüm dadaşlarla müftehiriz" yorumunu yaptı.



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum çalışmaları kapsamında İpekyolu İş Adamları Konfederasyonu yönetici ve üyeleriyle istişare etti. ERİHDER'i ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Pasinler eksenli Erzurum Kültür ve Sanat tarihine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Saha çalışmalarının yanı sıra Erzurum'daki irtibat ve danışma ofisinde faaliyetlerini sürdüren Milletvekili Aydemir, Karayazı İlçe Başkanı Servet Tutkun ile Diyarbakır'da evlat acısıyla direnişlerini sürdüren analara destek veren Karaçobanlıları ağırladı. Aydemir daha sonra, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile İl Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Milletvekili Aydemir STK istişareleri kapsamında İpekyolu İş Adamları Konfederasyonu'nun konuğu oldu. DOSİAD Yüksek istişare Kurulu Üyesi Hüseyin Koçan'la birlikte Konfederasyon Başkanı Mehmet Nuri Alim ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Aydemir, Erzurum'a yönelik ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in iş alemini destekleyen projelere dönük açıklamalarda bulunduğu toplantıda 'Erzurum 2023' vizyonu ele alındı.



İpekyolu İş Adamları Konfederasyonunca toplantı sonrasında yapılan paylaşımda, "İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu aylık yönetim kurulu toplantımızı AK Parti Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir'in teşrifleriyle gerçekleştirdik. Kıymetli vekilimize teşrifleri ve konulara göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



Milletvekili Aydemir'in ERİHDER ziyaretinde gündemi Tillo'da gerçekleştirilecek olan Mütefekkir İbrahim Hakkı Hz. lerini anma etkinlikleri oluşturdu. ERİHDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Toparlak ve dernek mensuplarının yer aldığı ziyarette eserleri Batı ülkelerinde tedris edilen, Erzurum dehasının ifadesi Mütefekkir İbrahim Hakkı Hz.'leri ve eserlerinin genç nesillere tanıtımı odağındaki çalışmalara değinildi. - ERZURUM