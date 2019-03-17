Son Dakika Haberleri: Milletvekili Aydın Çanakkale Zaferini Kutladı

Milletvekili Aydın Çanakkale Zaferini Kutladı

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünü kutladı.

Milletvekili Aydın Çanakkale Zaferini Kutladı, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümünü kutladı.

Bugün tarihteki şanlı bir zaferin, sene-i devriyesini hep birlikte idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Milletvekili Ahmet Aydın, "Çanakkale Savaşı'nı tarihteki diğer savaşlardan ayıran özellik, bir milletin tarih sahnesinden silinmek istendiği, ölüm kalım savaşı olmasındandır. Osmanlı Devletinin payitahtı olan İstanbul'u işgal etmek isteyen itilaf devletleri, beraberinde getirdikleri on binlerce sömürge askeri ve o günün şartlarında üstün teknoloji ve teçhizat ile donatılmış gemileriyle birlikte boğazımıza sarılmışlar ve bizi hayattan koparmak için Çanakkale'yi geçmeye yeltenmişlerdi. Lakin Boğazın kıyısında onları sadece imanına teslim olmuş bir milletin evlatlarının beklediğini ve bunların Çanakkale'yi geçilmez yapacağını hiç tahmin edememişlerdi. Düşmanın savaş gemilerinden yapılan yoğun topçu atışları; azim, cesaret ve imanın sinesine çarpıp etkisiz hale geliyordu. Ordumuz o gün büyük bir kahramanlık destanı yazmış, Seyid Onbaşı'ların da boy göstermesiyle itilaf devletlerinin muharebe gemileri boğazın dibini boylamış, bazıları da ağır hasarla geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şanlı tarihimize 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi olarak geçen bu savaş, istiklal mücadelemizin de önsüzü ve ruhunu oluşturmuştur. Bu şanlı vatan savunmasının, 104. yıl dönümünde, şahadet şerbetini içen, ruhlarını teslim eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:55 Kaynak: İHA

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