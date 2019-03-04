Son Dakika Haberleri: Milletvekili Canbey'den Bandırma Ziyareti

Milletvekili Canbey'den Bandırma Ziyareti

28 dakika önce

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey seçim çalışmaları kapsamında Bandırma'yı ziyaret etti.

Milletvekili Canbey'den Bandırma Ziyareti, System.String[]
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey seçim çalışmaları kapsamında Bandırma'yı ziyaret etti.

Partisinin ilçe başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Canbey, seçimlere 27 gün kaldığını ve bu süre zarfında sahada olacaklarını söyledi.

AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam edeceğini dile getiren Canbey, "Milletimizin birliğini ve beraberliğini savunmaya, bu ülkenin bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Canbey, şunları kaydetti:

"Milletimiz bize oylarıyla destek verirse, destek olmaya devam ederlerse ki destek olacaklarına inanıyorum, önümüzdeki dönemde de belediyecilik anlamındaki çok önemi hizmetleri ülkemize vermeye devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerini sadece yerel seçim olarak görmek görmek doğru değildir. Bu zamana kadar AK Parti'nin bütün seçimleri önemliydi. Bundan sonra da biz her seçimin önemli olduğunu biliyoruz, çünkü bizim kaybedecek hiçbir seçimimiz yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: AA

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