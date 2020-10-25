Milletvekili Çelebi: "Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Milletvekili Çelebi: "Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz"

25.10.2020 12:16
Milletvekili Çelebi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2012 yılından bu yana arsa tahsisinden inşaatına mimarisinden çevre düzenlemesinden kadar her işini başından beri takip ettiği Patnos Recep Tayyip Erdoğan Cami'nin ibadete açılmasının mutluluğu ve gururunu...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2012 yılından bu yana arsa tahsisinden inşaatına mimarisinden çevre düzenlemesinden kadar her işini başından beri takip ettiği Patnos Recep Tayyip Erdoğan Cami'nin ibadete açılmasının mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyledi. Çelebi, "Bu camide Cenab-ı Allah'ın ezan ve kelamının okunması konusunda, Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elimizden gelen her hizmeti yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Ekrem Çelebi, 24. Yasama Döneminde arsa tahsisi gerçekleştirilerek bu yıl yapımı tamamlanan ve ibadete açılan Patnos Recep Tayyip Erdoğan Cami ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caminin yapılması için çok emek verildiğini belirten Çelebi, açılışına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini bildirdi. Caminin yapımı sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi gösterdiğini ve desteklediğini kaydeden Milletvekili Çelebi, "24. Yasama Dönemi milletvekilliğimde girişimlerimiz ve çabalarımız sonucu ilk olarak arsa tahsisini gerçekleştirmiştik. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan camimize her türlü desteği sağladık. Ruhsatından inşaatına mimarisinden çevre düzenlemesine kadar her işini en başından beri takip edip şükürler olsun ki bugünlere geldik. Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiğimiz camimizin açılışını büyük bir gurur ve mutlulukla gerçekleştirdik. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş da, açılışımıza gererek bizleri onurlandırdılar" dedi.

"Kıyamete kadar minarelerinden ezanlar yükselsin"

Selçuklu mimarisiyle inşa edilen caminin sadece içerisinde namaz kılınan bir mekan olarak kalmaması gerektiğini bildiren Çelebi, içinde 1750 kişinin aynı anda ibadet edebileceğini, kadınlar için Kuran Kursu bölümü, emzirme odası, taziye evi, çocuk oyun odası ve kütüphanenin de bulunduğu sosyal donatıların olduğunu ifade etti. Milletvekili Çelebi, şunları söyledi:

"Burası bir mektep, bir okul olarak sürekli çalışsın; gençlerimizin, çocuklarımızın dinimiz İslam'ı öğrenmesi için vesile olsun. Kıyamete kadar müminler rükü etsin, secde etsin, dua etsin. Ezanlar, salalar minarelerinden kıyamete kadar göklere yükselsin. Biz burada Cenab-ı Allah'ın ezan ve kelamının okunması konusunda Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elimizden gelen hizmeti yapmaya devam edeceğiz." - AĞRI

Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz
Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz
Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz
Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz
Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz
Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz
Milletvekili Çelebi: Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem Çelebi, Ağrı, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Çelebi: 'Rabbim ömür verdikçe, bu devlet payidar olduğu sürece hizmet etmeye devam edeceğiz' - Son Dakika


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