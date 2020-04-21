Milletvekili Ceylan, belediye başkanı ve parti teşkilat başkanlarıyla istişarede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Ceylan, belediye başkanı ve parti teşkilat başkanlarıyla istişarede bulundu - Son Dakika

Milletvekili Ceylan, belediye başkanı ve parti teşkilat başkanlarıyla istişarede bulundu

6 saat önce

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Koronavirüs salgını ile ilgili olarak Çorum'da yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında bir toplantı düzenledi.

Milletvekili Ceylan, belediye başkanı ve parti teşkilat başkanlarıyla istişarede bulundu, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Koronavirüs salgını ile ilgili olarak Çorum'da yapılan çalışmalar ve alınan önlemler hakkında bir toplantı düzenledi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde infaz düzenlemesi ve koronavirüs pandemi ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında yapılan çalışmalara katılan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yoğun geçen çalışma temposunun ardından Çorum'a geldi. Çorum'da da özellikle de tüm dünyayı etki altına alan koronavirüs pandemisiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında ilgili kişi ve kurumlardan bilgiler alan Milletvekili Ceylan, parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.


Çorum Belediyesi'nde İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte bir toplantı yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, başta Çorum Belediyesi olmak üzere kurum ve kuruluşların Kovid-19 pandemisiyle ilgili aldığı önlemler konusunda istişarelerde bulundu.


Toplantının ardından bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan parti teşkilatlarını ve belediye yönetimini tebrik etti.


Çorum'da koronavirüs vaka sayısının korkulan seviyelerde olmadığını belirten Milletvekili Ceylan, bu konuda alınan tedbirlerin etkisinin büyük olduğunu vurguladı.


Çorum'un bu süreçte başarılı bir sınav verdiğinin altını çizen Ceylan, Çorum Belediyesi'nin de bu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak Çorumlulara hizmet sunmanın gayretinde olduğunun görüldüğünü dile getirdi.


Çorumluların da genel anlamda alınan kararlara uyma konusunda sağduyulu ve duyarlı davrandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, ayrıca hastaların tedavisi konusunda da hastanelerin gerekli donanıma sahip olduğunu, sağlık çalışanlarının da fedakarca görevlerini yaptıklarını söyledi.


AK Parti döneminde sağlığa yapılan yatırımların ne denli önemli olduğunun yaşanan süreçte bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Ceylan, Türkiye'nin Kovid-19 Pandemisini yönetme konusunda tüm dünya tarafından takdirle karşılandığına dikkat çekti. - ÇORUM

AHMET SAMİ CEYLAN, Milletvekili, Koronavirüs, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:27 Kaynak: İHA

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