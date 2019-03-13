Milletvekili Çilez'den Merzifon Osb'ye İhale Müjdesi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez
, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) altyapı yapım işi çalışmalarının ihale ilanına çıkılacağını bildirdi.
Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon OSB'de faaliyet gösteren 41 firmanın 4 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.
Merzifon OSB'de yatırımcılara yeni tahsis edilen 71 bin 167 metrekare alanda 55 milyon liralık yatırım sağlayacak 10 firmaya kolaylık sağlamak için girişimlerde bulunduklarını aktaran Çilez, şunları kaydetti:
"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi 2. kısmı için yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, Telekom altyapı şebekesi ve kamera sistemi inşaatlarının yapımı için yaklaşık 13 milyon liralık keşif bedelli
ihale ilanına 14 Mart
'ta çıkılacak. İhale 9 Nisan 2019'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda yapılacak. Merzifon'un adeta can damarı olan OSB'mizin altyapısının yapımı nisan ayında başlamış olacak. Böylece OSB'mize yatırım yapacak firmalarımız daha istekli ve gayretli olacaklardır." Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile görüşmeleri neticesinde Merzifon OSB'de arsa tahsisinde uygulanan indirim oranının yüzde 40'tan yüzde 60'a çıkarıldığını anlatan Çilez, "OSB'miz için isteklerimizi olumlu olarak değerlendirip derhal işleme koyan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum. Amacımız hızla 41 parselden oluşan 2. kısmı doldurup 3. kısmın kamulaştırma işlemlerine başlamaktır. Şu an 4 bin kardeşimizin çalıştığı OSB'mizi 8 bin kişinin çalıştığı dev bir OSB'ye dönüştürmenin gayretindeyiz. Merzifon'umuza ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Çilez, Merzifon OSB'den geçen yıl 700 milyon liralık ihracat gerçekleştirildiğini, yapılan üretim ve ihracatlarla ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını sözlerine ekledi.