Milletvekili Erenler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

Milletvekili Erenler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Milletvekili Erenler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı, System.String[]

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Erenler, yaptığı açıklamada, "İnsanları yaşatmak için canını ortaya koyan sağlık personelimizin Keçiören'de maruz kaldığı elim hadise vicdanları yaralamıştır. Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Duyduğu acıyı başkasının canını acıtarak hafifletmeye çalışmak, hiç kimsenin hakkı değildir" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Erenler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

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