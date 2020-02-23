Milletvekili Erol "Üniversitenin teknik,akademik kadrolarını kullanın" - Son Dakika
Son Dakika Politika Milletvekili Erol 'Üniversitenin teknik,akademik kadrolarını kullanın' - Son Dakika

Milletvekili Erol "Üniversitenin teknik,akademik kadrolarını kullanın"

6 saat önce

Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü üniversitesi olduğunu, teknik ve akademik kadrosunun kullanılması gerektiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,üniversitenin arsalarının konut alanı olarak tercih edilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Milletvekili Erol

Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü üniversitesi olduğunu, teknik ve akademik kadrosunun kullanılması gerektiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,üniversitenin arsalarının konut alanı olarak tercih edilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentte yaşanan 6.8'lik deprem ile ilgili açıklamada bulundu.


Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü üniversitesi olduğunu ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Akademik kadrosuyla öğrenci sayısıyla bölgede farklılık gösteren bir üniversitedir. Üniversitenin eğitim politikasıyla yetişmiş akademik kadrosuyla üniversitenin sağlık sektöründe oluşturduğu farkla Fırat Üniversitesi bölgede Türkiye genelinde başarı hikayesi oluşturmuş bir üniversitedir. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşadığımız deprem sonrası ne yazık ki üniversitenin aklını akademik, teknik elemanlarını, tarihe dayalı geçmişini birikimini kullanmak yerine üniversitelerin arsalarını kullanmaya karar verdiler. Kesik Köprü bölgesinde tarım arazisi olarak nitelendirilen ve üniversitemizin daha sonraki süreçte hem sivil havacılık hemde tarımla ilgili ayırdığı bölgeyi burayı bir konut alanı yapmak için bakanlık burayı tahsil süreci başlattı. Bu Elazığ'ın ve üniversitenin gelişimi ile ilgili son derece yanlış bir karardır. Elazığ'da yerleşimle ilgi kamu arazisi yoktur" dedi.


"Kentsel dönüşümün ve deprem konutlarının birlikte yapılacağı mahallelerimiz vardır"


Kentsel dönüşümün ve deprem konutlarının birlikte yapılacağı mahallelerin olduğunu belirten Milletvekili Erol, "Zafran da Esentepede, Fevzi Çakamak'ta Karşıyaka da, Salıbaba da, Gümüş Kavakta, Abdullah Paşa, Elazığ'ın 38 mahallesinin en az 20 tanesi hem depremden kaynaklanan konutların yenilenmesi hemde kentsel dönüşümde yeni alanlar ve imar çalışması yapılarak bu ihtiyacı giderirken, ama ne yazık ki bu ihtiyaç içinde çözülmek yerine yerinde çözülmek yerine tarım arazisi olan deprem bölgesi olan üniversitenin arazisini yeniden konut alanı olarak tercih edilmesi ve bu anlamdan işlemlerin yazışmaların başlatılması son derece kaygı vericidir. Biz hükümete buradan uyarıda bulunmak istiyoruz. Üniversitenin arsalarını değil. Üniversitelerin aklını teknik kadrolarını akademik kadrolarını tarihe dayalı bilgisini birikimini kullanın diyorum. Bu son derece yanlış bir karardır. Bu kararlardan hükümet ve bakanlık yetkilerin vazgeçmelerini diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Milletvekili, Türkiye, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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