Son Dakika Haberleri: Milletvekili Fendoğlu'ndan Kimya Osb Talebi

Milletvekili Fendoğlu'ndan Kimya Osb Talebi

1 saat önce

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 52. birleşiminde söz alarak Malatya'da Kimya Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Milletvekili Fendoğlu'ndan Kimya Osb Talebi, System.String[]
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 52. birleşiminde söz alarak Malatya'da Kimya Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Milli teknoloji ve milli sanayinin gelişmesinin önemine değinen Milletvekili Fendoğlu özelikle sanayide gelişimin olması adına kimya sanayinin güçlenmesi gerektiğini dile getirdi. Doğu Anadolu Bölgesinde ekonomiyi büyüterek istihdamın artması gerektiğini ifade eden Fendoğlu, "Bu kapsamda Kimya organize sanayi bölgesinin kurulumu önemli bir adım olur. Bizde bir an önce Malatya'da Kimya Organize Sanayi'sinin kurulmasını istiyoruz. Mevcut organize sanayi bölgelerimizin gelişmesi için bu şarttır." ifadelerini kullandı.

Fendoğlu meclisteki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malatya ilimize bağlı halihazırda kurulu olan fakat çalıştırılmayan Malatya Şeker Fabrikası içerisinde yer alan etil alkol tesisi dahil kayısı çekirdeği kabuğundan aktif karbon üretimi, acı kayısı çekirdeğinden ilaç üretimi, kireç taşından kostik üretimi, kenevirden elyaf ve biyoyakıt üretimi, çöp atıklarından sentez kimyasal üretimi gibi birçok kimyasal maddenin üretileceği bir kimya organize sanayisinin kurulması şarttır. Bu kapsamda yapılacak olan fizibilite ve altyapı çalışmalarına da biran önce başlanmalıdır. Bu yatırımın ülkemize katkısı, besleyeceği sektörlerle beraber 2023 yılına kadar 4 milyar TL civarında olacaktır." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

MHP, Malatya, Milletvekili, Güncel
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