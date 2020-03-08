Milletvekili Gökcan, pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Gökcan, pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye etti - Son Dakika

Milletvekili Gökcan, pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye etti

6 saat önce

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Milletvekili Gökcan, pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye etti, System.String[]

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pazarda çalışan kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Milletvekili Gökcan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz, Menteşe ilçesindeki Akyol Pazar'ını ziyaret etti.

Ziyarette Gökcan ve Toksöz kendi ürettikleri ürünleri satan kadınlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Kadınlara bereketli ve bol kazançlı günler dileyen Gökcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Gökcan, "Alın terleri ve emekleri ile dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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