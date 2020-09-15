Milletvekili Gülay Samancı'dan Ilgın'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Ilgın'da bir dizi ziyarette bulundu.

Ilgın Belediyesinin yeni almış olduğu iş makinalarının açılış programına katılarak, Ilgın Kaymakamlığını, Belediyesini, Emniyet Müdürlüğünü, Jandarma Komutanlığını ve AK Parti Ilgın İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Açılış programında konuşan Samancı, şunları kaydetti:

"Belediyecilik işi bir aşk işidir, bir sevda işidir, bir gönül işidir. Bu sevdayı, bu gönül işini, bu sevgiyi gönlümüzde barındıramıyorsak başarılı olmak mümkün değildir. Ilgın Belediye Başkanımız Yalçın Bey bu konuda görüyoruz ki kendisini tamamiyle Ilgın'a adamış biri olarak elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. İnşallah AK Parti Ilgın İlçe Teşkilatımız ve belediyemizin sayesinde Ilgın'ımız çok daha güzel yerlere gelecektir. Ilgın'ımıza iş makinaları hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetler yapmayı Rabb'im nasip eylesin."

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Filomuza en son dahil ettiğimiz vakumlu yol süpürme aracından sonra 30 tonluk ekskavatör ve Beko Loder kazıcı ve yükleyici araçlarımız bugün itibariyle araç filomuzda yerini aldı." dedi.

Ilgın Kaymakamlığına yeni atanan Aytekin Yılmaz'a görevinde başarılar dileyen Samancı, Ilgın'da yürütülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmaları hakkında da detaylı bilgi aldı.

Milletvekili Samancı, Ilgın Belediyesi ziyareti sırasında Ertaş'ın hazırlamış olduğu projeleri inceleyerek istişarede bulundu.

Ziyaret programına AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten ve meclis üyeleri de katıldı.