Son Dakika Haberleri: Milletvekili Günay Cami Açılışına Katıldı

Milletvekili Günay Cami Açılışına Katıldı

2 saat önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Ömür Cami'nin açılışını yaptı.

Milletvekili Günay Cami Açılışına Katıldı, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Ömür Cami'nin açılışını yaptı.

Milletvekili Günay, açılışta yaptığı konuşmada, tarihte camilerin, yalnızca ibadet edilen bir yer olarak değil kültürel ve sosyal birliktelik alanı olarak yer aldığını söyledi.

Ömür Mahallesi'nde böyle bir camiye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Günay, "Bugün bu hizmeti Ömür Mahallesi sakinlerimizin kullanımına sunmaktan ötürü oldukça mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:27 Kaynak: AA

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