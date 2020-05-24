Milletvekili Karacan'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, milli ve manevi duyguların en yoğun olduğu rahmet ve bereket dolu bir ramazan ayını daha geride bırakıp bayrama ulaşmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Bayramlarda gerçekleştirilen ziyaretlere üzülerek de olsa bu bayram ara verilmesi gerektiğini hatırlatan Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle sevdiklerimizin sağlığı için onlarla yüz yüze değil dijital ortamda görüşerek yanlarında olduğumuzu belirtelim. Bizler tarih boyu sevgi ve hoşgörüyle kenetlenmiş, gücünü inancından ve kutsal değerlerinden almış milletiz. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bugünlerin milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."