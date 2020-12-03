Son dakika haber | AK Parti'li Karayel: "AP'nin Kapalı Maraş kararını reddediyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber | AK Parti'li Karayel: "AP'nin Kapalı Maraş kararını reddediyoruz"

03.12.2020 18:15
Son dakika haber | AK Parti'li Karayel:

Son dakika haberi... Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Kapalı Maraş kararını reddettiklerini belirterek, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu bölgede otoritesi veya...

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Kapalı Maraş kararını reddettiklerini belirterek, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu bölgede otoritesi veya yetkisi yoktur." dedi.

Karayel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AP'nin, Kapalı Maraş kararıyla Kıbrıs Türk halkını yok saydığını ve Türkiye'yi haksız şekilde suçlamaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin bir süredir çeşitli konularda sınamalarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Karayel, "Bu sınamalardan biri de Kapalı Maraş bölgesidir. Bu kapsamda Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu bölgede otoritesi veya yetkisi yoktur. Kapalı Maraş konusunda alınan kararlar ve atılan adımlar yalnızca KKTC'ye aittir. Bu durum Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin siyasi emelleri doğrultusunda kullanılacak bir malzeme değildir." diye konuştu.

AB'nin, Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri tutmayarak Kıbrıs Türk halkı aleyhine yanlı ve adaletten yoksun davranış ve politikalar sergilediğini belirten Karayel, AP'yi, Kıbrıs'a ilişkin her konuda, özellikle iki taraf arasında anlaşmaya dayalı bir çözüme yönelik yapılabilecek olası müzakerelerde tarafsız ve yapıcı bir rol oynamaya davet etti.

"AP, Ada'da ve bölgede güven ve istikrarın tesis edilmesini istiyorsa bir an önce üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, KKTC'yi yok sayan tek taraflı faaliyetlerden vazgeçirmeli." diyen Karayel, Türkiye'nin hem Akdeniz'deki haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiç kimsenin etkisine girmeden, hiçbir tehdide boyun eğmeden tüm gücüyle korumaya devam edeceğini vurguladı.

Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın Türkiye'nin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunduğuna işaret eden Karayel, bu nedenle AP'nin aldığı kararın, Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğine değindi.

Avrupa ile gündemin yalnızca Akdeniz ve Kıbrıs'la sınırlı kalmayıp özellikle son zamanlarda artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile de devam ettiğini anlatan Karayel, Avrupa'da yabancı ve Müslüman karşıtlığının, iş yerlerinde, eğitimde ve adalet sisteminde açık şekilde ortaya koyulduğuna dikkati çekti.

Karayel, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'nin yalnızca Avrupa'da bulunan yabancı ve Müslümanlar için değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için de tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin insan haklarına ve Avrupa'nın birlikte yaşama modeline uymayarak dili, dini, ırkı, kökeni farklı olan kesimlere karşı saygılı ve adil olma sistemini toptan reddeden anlayışla davranmasından endişeliyiz." dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı olarak AP'nin hem Kapalı Maraş konusunda hem Akdeniz'le ilgili gelişmelerde hem de Avrupa'da yaşanan yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ilgili kararlarını yakından takip ettiklerini bildiren Karayel, AP'nin, hakkaniyet çerçevesinde, çözüm odaklı kararlarını beklediklerini ifade etti.

Karayel, AP'nin, Kapalı Maraş'a ilişkin aldığı kararı reddettiklerini belirtti.

Son dakika haber | AK Parti'li Karayel: AP'nin Kapalı Maraş kararını reddediyoruz
Son dakika haber | AK Parti'li Karayel: AP'nin Kapalı Maraş kararını reddediyoruz

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Karayel, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | AK Parti'li Karayel: 'AP'nin Kapalı Maraş kararını reddediyoruz' - Son Dakika


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