Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti

08.03.2021 16:58
Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde elektrik kontağından çıkan yangında evini kaybeden Güder ailesini ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde elektrik kontağından çıkan yangında evini kaybeden Güder ailesini ziyaret etti.

Yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Kaya; "Devletimiz her türlü doğal afetlerde ve vatandaşlarımızın mağdur olduğu her konuda vatandaşının yanında olmuştur. Bugün burada Tahsin Güder abimize ziyarette bulunduk. Yangının çıktığı ilk andan itibaren gerek Laçin Kaymakamlığımız, gerekse Laçin Belediye Başkanlığımız ailemizin yanında oldu, bizlerde bugün buraya gelerek hükümetimizin her konuda vatandaşını mağdur etmeyeceğini ve mağdur olan vatandaşının her zaman destekçisi olacağını belirtmek hem de bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Tahsin Güder abimize ihtiyaçları için hükümetimiz gerekli maddi ihtiyaçlarını karşılayacağını ilettik. "dedi. - ÇORUM

Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti
Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti
Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti
Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti

Milletvekili, Oğuzhan Kaya, AK Parti, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Kaya yangınzede aileyi ziyaret etti - Son Dakika


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