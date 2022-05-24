Milletvekili Özkan'ın acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Özkan'ın acı günü

24.05.2022 17:00
Milletvekili Özkan'ın acı günü

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın teyzesi Fatma Koç vefat etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın teyzesi Fatma Koç vefat etti. Merhume, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın teyzesi Fatma Koç son yolculuğuna uğurlandı. Fatma Koç'un cenaze namazı Soma Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip kılındı. Cenazeye AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı ile yakınları ve cami cemaati katıldı. Fatma Koç'un cenazesi dualar eşliğinde Soma Belediye Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA

Milletvekili Özkan'ın acı günü
Milletvekili Özkan'ın acı günü
Milletvekili Özkan'ın acı günü
Milletvekili Özkan'ın acı günü
Milletvekili Özkan'ın acı günü

YORUMLAR
500
AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu Birleşmiş Milletler Göç Formuna katıldı AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu Birleşmiş Milletler Göç Formuna katıldı Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Tıra yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Milletvekili, Fatma Koç, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milletvekili Özkan'ın acı günü - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:50 Antalya Havalimanı'nda korku dolu anlar! Boynuna halat bağlayıp intihar etmeye çalışan turist son anda kurtarıldı
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Özkan'ın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement