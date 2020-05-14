Milletvekili Taner Yıldız'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Dünya Çiftçiler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız mesajında, vatandaşın her derdine ilaç gibi yetişen, sağlık sektörünün vazgeçilemez parçası eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Eczacıların önemini anlatan Yıldız, eczacıların koronavirüsle mücadelede de en mühim çalışanlardan biri olduğunu kaydetti.

Dünya Çiftçiler Gününe de değinen Yıldız, "Bütün Çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Koronavirüs, tarımın ne kadar stratejik olduğunu gösterdi. Tarım sektörünün asli unsuru olan çiftçilerimizi kutluyorum. Allah, onların çapalarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.