Milletvekili Taşdoğan'dan bayram mesajı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak herkesin bayramını kutladı.



Milletvekili Taşdoğan mesajında, Daha sıhhatli günleri karşılamak, sevdiklerimizle mutlu bir ömür geçirmek, salgını tarihin sayfalarına gömmek için vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istirham istedi.



Milletvekili Taşdoğan, "Bizi Ramazan Bayramı'na ulaştıran Yüce Rabb'ime hamdolsun. Bir yanda Ramazan'ı uğurlamanın burukluğu, diğer yanda bayrama ulaşmanın sevinci ile bayram sabahına uyanacağız. Bu bayram ülke olarak evdeyiz. Daha sıhhatli günleri karşılamak, sevdiklerimizle mutlu bir ömür geçirmek, salgını tarihin sayfalarına gömmek için vatandaşlarımdan daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin en üst düzeyde sergilendiği salgın günlerinden en az kayıp ve hasarla çıkmak için mukaddesatın ruhaniyetine sığınıyor, ellerimizi açıp dua ediyoruz.



Dini bayramlarımız fazilet ve hikmetlerle yüklüdür. Küskünlerin barışması, kimsesizlerin, yaşlıların bu bayram için söylüyorum- telefonla aranarak bayramlarının kutlanması; konu, komşu, akrabaların hal hatırlarının sorulması içtimai hayatı düzene sokan; toplumun ruhunu besleyen en önemli aksiyonlardandır. İslam Alemi tuttuğu oruç ibadeti neticesinde topyekun bayram yaparak dikkatleri belirli bir istikamete çekmektedir. Bu istikamet hak ve hakkaniyeti şiar edinmiş temiz niyetli bir istikamettir. Büyükler olarak bayramların tarif edilemez heyecanını yaşamaları için çocuklarımıza rehber olmakla mükellefiz. Bayramların kendine mahsus güzelliklerini onlara öğretmeli, bayrama dair ne varsa yaparak- yaşayarak zihinlerinde ve ruhlarında güzel bir dünya inşa etmeliyiz. Dini ve milli bayramlarımız vatan toprağında milleti yoğuran, kenetleyen, ortak bir gaye etrafında birleştiren unsurlardır. Şanlı tarihimizden bize kalan zengin mirası incelediğimiz vakit tarihin her döneminde parçalayan değil, bütünleştiren olmuş bir ecdadın torunlarıyız. İşte bu cihetiyle de bayramların bütün bir coğrafyayı birleştiren dinamiğine talibiz. Talip olduğumuz her ulvi değeri Yüce Mevla'm bizlere nasip etsin. Başta şehit ailelerinin Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Şehit olarak cennetin en Ali katında makam sahibi olmuş bir evlat yetiştirdikleri için kendilerine minnettarız. Acınızı paylaşıyor, şehitlerimizin bizlere emanet olarak bıraktığı vatanımız için canla başla çalışıyoruz. Bütün İslam Alemi ve Türk dünyasının Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bayramımızın ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP