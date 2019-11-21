Milletvekili Taytak, terör örgütü sempatizanlığı yapanlara tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, sosyal medya platformu tweeter'da bölücü terör örgütü sempatizanlığı yapanlara tepki gösterdi.

Taytak, yaptığı yazılı açıklamada, PKK terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasal temsilciliğini yapan HDP'nin acilen meclisten uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük Türk milletinin emperyalizme karşı vermiş olduğu mücadelenin karargahı olarak kurulmuş, "Gazi" ünvanı olan kahraman bir meclis olduğunu kaydeden Taytak, şöyle devam etti:

"Bu kürsü, Türk milletine had bildirme, Türk devletini tehdit etme kürsüsü değildir. Milleti ve devleti, yine bu milletin meclisinden tehdit edenler Türk Devleti'nin kudretiyle bir an evvel tanıştırılmalıdır. Bölücü terör örgütü sempatizanlarının konuşabildiği bir meclis dünyada görülmemiştir. Örneği dahi yoktur. Almanya'da IŞID, El-Kaide mensubu bir milletvekili olabilir mi? Amerika'da polis kalkanına kafa atmaya kalkan bir kongre üyesi olabilir mi? IŞİD siyasal olarak temsil edilebilir mi? Demokrasi bu mudur? Belediyelerini terör yuvası haline getiren, devletin imkanları ile hendek kazan bir siyasal parti siyasi hayatını halen nasıl sürdürmektedir? Dış basına ülkesini, maaş aldığı devletini işgalci olarak tanımlayan bir milletvekili olabilir mi?

Başka ülkelerde Avrupa kapılarında sürüngen gibi yatıp, kapı kapı ihanet projelerini anlatan bir siyasi parti mecliste konuşabilir mi? Bebek katleden, canlı bombalarla binlerce sivili öldüren, köy basan, öğretmen şehit eden, üniversitelerde cinayet işleyen bir örgütün siyasal temsilcileri milletvekilliği yapabilir mi? Ailelerin acı çığlıklar atarak, kaçırdığınız evlatlarımızı geri verin diye bağırdığı, il binasının önünde oturma eylemi yaptığı bir siyasal parti olabilir mi? Masum gösterilmeye çalışılan, demokrasi havarisi ilan edilmeye çalışılan HDP, PKK terörün temsilcisidir. Acilen terörün siyasal temsilcilerine, meclis kürsüsünden devleti tehdit etmeye kalkan hadsizlere hadleri bildirilmeli, meclisten uzaklaştırılmalıdır."