Milletvekili Tüfenkci'den Gençlik Kollarına Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 31 Mart seçimlerinde gençleri AK Parti'ye oy vermesini isteyerek, "Çünkü gelecek noktasında AK Parti hem bir umut hem de gençlerin önünü açan yegane siyasi partidir" dedi.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, göreve yeni başlayan AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Gençlerin başarısının AK Parti ve Malatya'nın başarısı olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğinden buyana il başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına kadar uzanan siyasi serüveninde, gençliğe vermiş olduğu önemi de biz her dönemde hissediyoruz. AK Parti'yle beraber seçme ve seçilme yaşının gençler noktasında iyileştirilmesi ve nihayetinde seçme ve seçilme yaşının anayasa değişikliğiyle beraber 18 yaşına indirilmesi gençlere ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.



Milletvekili Tüfenkci, gençlere güvenip, inandıklarını ifade ederek, "Bugün meclis aritmetiğine baktığımızda en fazla genç siyasetçiye yer veren parti, AK Parti. Baktığımız zaman birçok genç arkadaşımızın hem gençlik kollarında siyaset yaparak geldiğini hem de diğer noktalardan genç arkadaşlarımızın meclise geldiğini görüyoruz. Bu esasında gençlerimiz içinde çok önemli bir örnektir. AK Parti Malatya Teşkilatı'nda da gençlik kolları başkanlarımızın teşkilatta başkan yardımcılığı yaptıklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine de değinen Tüfenkci, "Yerel seçimde biz genç arkadaşlarımızın meclis üyeliklerinde yer almalarını istiyoruz. Bu noktada teşkilatlarımızla beraber bizlerde gençlerimizi destekleyeceğiz. Yeter ki gençlerimiz donanımlı ve bu davaya sahip olsun. Gerçekten bu davaya hizmet noktasında kendini adamış arkadaşlarımız olsun, bu arkadaşlarımızın her yerde önleri açık olacaktır. Bizlerde elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz ve yerlerimizi genç arkadaşlarıma bırakacağız. Bunun hizmetin ve siyasetin sürekliliği noktasında çok önemli olduğuna inanıyorum" İfadelerine yer verdi.



Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Tüfenkci, "Bıkmayacaksınız, mücadele edeceksiniz. O mücadele bu dava ve kademelerde hizmete yöneliyor. Bu hizmetlerle birlikte sabırla bütün arkadaşlarımızın başka kademelere geleceklerine inanıyorum. AK Parti artık 16 yıllık köklü partilerden birisi oldu. Bu köklü gelenekte artık kademelerin gençlere doğru bırakıldığını görüyoruz. Bu bize gurur veriyor. Bu vesileyle bütün gençlerimize de sesleniyorum; 31 Mart seçimlerinde gençlerimizin özellikle gelip AK Parti'de emek sarf etmelerini, çalışmalarını istiyoruz. Oylarını vermelerini istiyoruz çünkü gelecek noktasında AK Parti hem bir umut hem de gençlerin önünü açan yegane siyasi partidir. Bu noktada hem gençlik kollarımızda siyaset yapabilirler hem mahalle teşkilatlarımızda hem ana kademede hem de meclis üyeliklerine başvurarak hizmet edebilirler. Bütün gençlerimizi AK Parti çatısı altında siyaset yapmaya bir kez daha davet ediyorum" ifadelerini kulandı.



AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ise Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerine ağabeylik yaptığını belirtti.



Akın, siyaseti milletvekili Tüfenkci'nin yanında öğrendiklerini ifade ederek, "Siyasette yanında piştik. Örnek aldığımız bir büyüğümüz. Bize başkanlık, bakanlık ve milletvekilliğinden çok ağabeylik yaptı" sözcüklerini kullandı.



31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Akın, "Malatya'mızı en iyi şekilde 1 Nisan'a hazırlayıp, seçimlerden güzel bir oranla, zaferle çıkacağız. Bu süreçte büyüklerimizin siyasi tecrübelerinden de faydalanacağız. Mahalle mahalle gezeceğiz, gençliğimizi bir ve diri tutacağız ve 31 Mart seçimlerini en güzel şekilde atlatacağız" diye konuştu. - MALATYA

