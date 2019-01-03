Milletvekili Tunç Bartın Üniversitesi Rektörlük Binasının Hızla Yükseldiğini Açıkladı

"Bartınımız üniversitesi ile büyümeye, gelişmeye devam edecek"

Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada "Bartın Üniversitesi Rektörlük Binası inşaatı devam ediyor. 15 milyon 720 bin TL'ye ihale edilen ve 11 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan Rektörlük binasında Üniversite'nin idari bölümleri yer alacak, gayretli çalışmalarından dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi'ni desteklemeye devam edeceğiz, Bartınımız Üniversitesi ile büyümeye, gelişmeye devam edecek."Dedi.

Milletvekili Tunç, Bartın Üniversitesini 2008 yılında 3 fakülte ile kurduklarını belirterek, şu anda Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman, Edebiyat, Eğitim, Fen, İslami İlimler ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri olmak üzere 8 Fakülteye sahip olunduğunu, Bartın Meslek Yüksekokulu, Ulus Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu olmak üzere 3 Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 2 Yüksekokul ve Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden oluşan 3 enstitü ile Bartın Üniversitesinin hızla geliştiğini ve 16.854 öğrenci, 570 Akademik personel, 384 İdari personel, 154 programa ulaşıldığını, hedeflerinin 30 bin öğrenci olduğunu söyledi.

"1200 dönümlük kampüs alanında yatırımlar devam ediyor"

BartınÜniversitesi´ne önümüzdeki 3 yıl için Bütçeden toplam 380 milyon 922 bin TL ödenek öngörüldüğünü belirten Milletvekili Tunç, Kutlubeyyazıcılarda üniversitenin 1200 dönümlük yeni kampus alanındaki Rektörlük binası, Kütüphane, derslikler, labaratuvar binaları ile sosyal tesislerin yapımının devam ettiğini, Ulus İlçesine Meslek Yüksekokulu açtıklarını da dile getirerek, Kurucaşile İlçesine de Bartın Meslek Yüksekokulunun Programlarını açtıklarını, Amasra ilçesine fakülte açılması ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"Yurt kapasitesini artırdık, yeni yurt yatırımlarımıza da devam ediyoruz"

Milletvekili Tunç, yurt çalışmalarıyla ilgili olarak ise yeni akademik yılın başında 2500 kişilik kız öğrenci yurdunun açılması ile birlikte Bartın'da Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nun yatak kapasitesinin 4829'a yükselttiklerini, Üniversite kampüs alanında inşaatı devam eden yeni 1000 kişilik yurt ile birlikte kapasitenin 5829'a yükseleceğini, Önümüzdeki günlerde 2800 kişilik erkek öğrenci yurdunun da inşaatının başlayacağını, böylece toplam kapasitenin 9000'e yaklaştığını söyledi.

Milletvekili Tunç, Bartın Üniversitesi´nin kurulması ve ardından ayrılan ödeneklerle gelişmesini hızla sürdürmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Rektörümüze ve üniversitemizin yöneticileri ile akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.