Milletvekilleri Arslan ve Kılıç yol çalışmasını inceledi

AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, şehir içinde yapımı devam eden yol çalışmaların inceledi.

Faikbey Caddesinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce başlatılan asfalt çalışmasına AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Karayolları 18. Bölge Müdürü Erhan Özkaya katılarak çalışmaları yerinde inceledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün geçen yıl şehir içinde başlattığı şehir içi yolları asfaltlama çalışmasında bu yılda eksik kalan yollar tamamlanıyor.

Milletvekilleri Ahmet Arslan ile Yunus Kılıç, asfalt atma makinesine binip asfalt atarak işçilere bir süre yardım etti.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünün şehir içerisinde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Şehir içindeki yolları önemsediklerini belirten Aslan, "Şehir içindeki işi çok önemsiyoruz ve yol yapım çalışmalarının bugüne gelmesi bizi çok memnun etti. Hemen çevre yolunun sonunda Cumhuriyet köyü istikametine giden yolu da yapacağız. Köy yollarında da özellikle grup köy yolları olmak üzere sıcak asfaltlar yapmaya başladık." diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise eksik kalan yolların kısa sürede bitip hizmete gireceğini anlatarak, "Şehir içerisindeki ana yollardan tamamlanması gereken 400 metre bir alan kalmış onuda 10 gün içerisinde bitirip Karslının kullanımına sunmayı düşünüyoruz. Yollar bittikten sonra Karslılar çok güzel yollardan geçecek insanlarımız en iyilerini hak ediyor onlar için iyilerini yapmaya çalışıyoruz." dedi.