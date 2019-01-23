Son Dakika Haberleri: Milletvekilleri Futbolcular ile Bir Araya Geldi

Milletvekilleri Futbolcular ile Bir Araya Geldi

49 dakika önce

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bal Ligi'nde mücadele eden Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncuları ile bir araya geldi.

Milletvekilleri Futbolcular ile Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bal Ligi'nde mücadele eden Bucak Belediye Oğuzhanspor oyuncuları ile bir araya geldi.

Kulübün tesislerinde verilen kahvaltı programında konuşan milletvekili Uğur, Bucak Belediye Oğuzhanspor'un hedefinin 3. lige çıkmak olduğunu söyledi.

Takımın bölgesel amatör ligde iyi bir hava yakaladığını belirten Uğur, "Ligde lideriz. Bu defa taraftarı, futbolcusu, teknik ekibi, yönetim kurulu, milletvekilleri, Bucak ve Burdur'u ile 3. lige çıkalım inşallah." ifadelerini kullandı.


Milletvekili Özçelik ise kendisinin de eski bir futbolcu olduğunu dile getirerek, sezonun hareketli geçeceğini ifade etti.

Futbolculardan azim ve kararlıkla müsabakalarda galip gelerek ligi şampiyon olarak bitirmelerini isteyen Özçelik, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde olan bir kardeşinizim. Sporun bir çocuğa, bir gence, bir insana neler kattığını çok iyi bilenlerden birisiyim. Biz de sporu seviyoruz, futbolu çok seviyoruz. Bucaklı iş adamları, esnafları futbolu anlayabilse Oğuzhanspor'un bir üst lige çıktığında, Bucak'a neler sağlayabileceğini çok net görürler aslında. Ama şu ana kadar onu yaşamadıkları için biraz geri duruyorlar. Zamanla biz bunun üstesinden geleceğiz. Sizlerden istirhamım, önümüzdeki 4-5 hafta mağlubiyet almamaya çalışın, galibiyetle tamamlayın. Ondan sonra zaten lig netleşmeye başlar. Bucak'ı yakışır bir şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum."


Programa AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Serdar Besler, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Kulübü Başkanı Ali Akalın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:14 Kaynak: AA

Yasin Uğur, Bayram Özçelik, Burdur, Bucak, Güncel
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