Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü

11.11.2020 15:06
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım'da dünyaya gelen 7 yaşındaki Esin Karayılan ağaçlandırma seferberliğine 7 fidan dikerek destek oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım'da dünyaya gelen 7 yaşındaki Esin Karayılan ağaçlandırma seferberliğine 7 fidan dikerek destek oldu. Küçük Esin her yaşı için bir fidanı toprakla buluşturdu.

Erdemli'de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sinap Mahallesindeki Tömük Şahna Endüstriyel Ağaçlandırma Sahasında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Doğum günü 11 Kasım olan 7 yaşındaki Esin Karayılan, 7 fidan dikerek farlı bir doğum günü mutluluğu yaşadı.

Fidan dikimi öncesinde konuşan Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Bugün Türkiye'de ve yaklaşık 35 dış ülkede saat 11.11'de milyonlarca fidan toprakla buluştu. Bugün bizim bayramımız. Erdemli yöremizde dikim sezonunda yaklaşık 200 hektar sahada 240 bin fidan dikeceğiz. Ağırlıklı kızılçam, fıstıkçamı vatandaşlarımız için incir, badem, ceviz, keçiboynuzu dikeceğiz. Üst mıntıkalarda daha önce topladığımız sedir kozalaklarından elde ettiğimiz sedir tohumlarını yaklaşık 60 hektar sahaya atacağız. Sonuçta, Erdemli, Mersin, tüm Türkiye'de topraklarımızı fidanlarla tohumlarla buluşturacağız" dedi.

Her yaşı için bir fidan dikti

7 yaşındaki Esin Karayılan ise, "Bugün benim doğum günüm ve fidan dikiyorum. 7 yaşındayım ve 7 fidan dikmek istiyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Bugün benim doğum günüm" diye konuştu.

Fidan dikimine Cumhuriyet Savcısı Murat Altınyüzük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ve çevre köylerin muhtarları katıldı. - MERSİN

Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü
Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü

Erdemli, Kasım, Doğum, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü küçük Esin'in doğum günü - Son Dakika


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