Milli atlet Mizgin Ay, Türkiye rekoru kırdı!

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyonun ilk gününde Mizgin Ay, 60 metrede 25 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.



Bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indiren Mizgin, 1995'te Aksel Gürcan tarafından 7.45 ile kırılan 23 yaş altı Türkiye rekorunu da aşağı çekti.



Eski rekoru 0.13 saniye geliştiren Mizgin, salonda ilk kez büyükler şampiyonluğu elde etti.



Mizgin, tarihi Türkiye rekorunu kırdı



Milli atlet Mizgin Ay, şampiyonanın ikinci gününde tarihi bir Türkiye rekoruna imza attı.



Şampiyonanın ikinci gününde koşulan 200 metre rekor deneme yarışında sahne alan Mizgin, 24.08'lik derecesiyle bu dalda 36 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Mizgin, böylelikle 1984 yılında Sofya'da Semra Aksu tarafından 24.40'lık dereceyle kırılan ve Türkiye salon rekorları listesindeki en eski kaydı silmiş oldu. Bu derece, aynı zamanda Semra Aksu'nun günümüzde listede kalan son derecesiydi.



Sonuçlar



İki gün süren şampiyonada kategorilere göre birincilik elde eden sporcular şöyle:



Büyük kadınlar:



60 metre: Mizgin Ay (7.32)



200 metre: Habibe Okçu (25.19)



200 metre rekor deneme: Mizgin Ay (24.08)



400 metre: Emel Şanlı Kırçın (54.35)



800 metre: Rahime Tekin (2.09.67)



Bin 500 metre: Rahime Tekin (4.24.84)



3 bin metre: Yayla Kılıç (9.18.34)



60 metre engelli: Özge Soylu (8.35)



Üçadım atlama: Beyza Tilki (13.11)



Uzun atlama: Tuğba Danışmaz (6.12)



Yüksek atlama: Kadriye Aydın (1.79)



Sırıkla atlama: Buse Arıkazan (4.00)



Gülle atma: Emel Dereli (17.66)



20 yaş altı kadınlar:



60 metre: Zülha Armutçu (7.68)



200 metre: Habibe Okçu (25.19)



400 metre: Zeynep Kuran (56.94)



800 metre: Nevin İnce (2.12.22)



Bin 500 metre: Şevval Özdoğan (4.35.39)



3 bin metre: Dilek Öztürk (9.57.42)



60 metre engelli: Yaren Yıldırım (9.01)



Üçadım atlama: Gizem Akgöz (12.78)



Uzun atlama: Yasemin Zehra Börekçi (5.76)



Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar (3.50)



Yüksek atlama: Senanur Akgün (1.74)



Sırıkla atlama: Sümeyye Kinar (3.50)



Gülle atma: Pınar Akyol (15.02)



4x400: Merve Durak, Aleyna Yüce, Edanur Yaşar, Zeynep Kuran (4.07.68)



Büyük erkekler:



60 metre: Kayhan Özer (6.71)



400 metre: Mahsum Korkmaz (48.63)



800 metre: Murat Yalçınkaya (1.51.41)



Bin 500 metre: Abdullah Özdemir (3.49.03)



3 bin metre: Ramazan Özdemir (8.11.41)



60 metre engelli: Mikdat Sevler (7.88)



Uzun atlama: Muammer Demir (7.40)



Üçadım atlama: Mert Çiçek (15.83)



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma (5.20)



Yüksek atlama: Alperen Acet (2.20)



Gülle atma: Murat Gündüz (18.21)



200 metre olimpik deneme: Kayhan Özer (21.70)



4x400: Ramazan Onaran, Enes Ağaç, Kadir Kösem, Çetin Çark (3.44.36)



20 yaş altı erkekler:



60 metre: Berk Deniz Çelen (6.97)



200 metre: Taygun Artan Özcihan (22.69)



400 metre: Berke Akçam (47.94)



800 metre: Berke Akçam (1.56.39)



Bin 500 metre: Eren Cantürk (3.55.41)



3 bin metre: Devrim Kazan (8.36.42)



60 metre engelli: Emre Derya (7.99)



Uzun atlama: Ali Çolak (7.05)



Üçadım atlama: Onur Çaparoğlu (15.04)



Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu (2.08)



Sırıkla atlama: Yunus Emre Kızıl (4.70)



Gülle atma: Melih Yersel (18.05)



4x400: Muhammet Fatih Göç, Feyzi Erdem Kaçar, Erkan Kaplan, Samet



Kürşat Kaya (3.34.43)



4x400 karışık: Gizem Duygu Güney, Yusuf Çiftçi, Bahar Öztürk, Yunus



Emre Çakır (3.56.42)



