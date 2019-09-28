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Milli atlet Yasmani Copello finalde

1 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sırada bitirerek finale kaldı.

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Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sırada bitirerek finale kaldı.


Bu kategoride final yarışı, 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.40'ta yapılacak.

Atletizm Federasyonları Birliği, Katar, Doha, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:31 
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