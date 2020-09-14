Milli binici Derin Demirsoy, Fransa'daki Engel Atlama Yarışları'nda beşinci oldu

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derin Demirsoy, yarışların 155 santimetre kategorisinde "Koblenz Vd Middelstede" isimli atıyla, baraj parkuru ve genel klasmanda beşinci sırada yer aldı.

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