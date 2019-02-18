Son Dakika Haberleri: Milli Boksörden Bronz Madalya

Milli Boksörden Bronz Madalya

1 saat önce

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli Boksörden Bronz Madalya, System.String[]
Bulgaristan'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu bronz madalya kazandı. 75 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Serhat Güler ise ABD'li Isley Troy'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Bulgaristan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Ahmet Çakar, Antalyaspor-Başakşehir Maçındaki Hakem Kararlarına, "Allah Cezanızı Versin" Diyerek Tepki Gösterdi Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Boksörden Bronz Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]