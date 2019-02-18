Milli Boksörden Bronz Madalya
1 saat önce
Bulgaristan'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Bulgaristan
'da gerçekleştirilen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda mücadele eden milli boksör Bayram Malkan, 81 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Başkent Sofya
'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu bronz madalya kazandı. 75 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Serhat Güler
ise ABD
'li Isley Troy
'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:30 Kaynak: AA
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