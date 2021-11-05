Milli cimnastikçilerden organ bağışına destek çağrısı - Son Dakika

Milli cimnastikçiler 3-9 Kasım Organ Nakli haftası kapsamında organ bağışı çağrısında bulundu.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan kamu spotunda dünya şampiyonluğu bulunan İbrahim Çolak, "Organ bağış hayat kurtarır. Sizleri de organ bağışını desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, "Organ bağışı insanlık görevidir. Organ bağışı yap hayat ver. Tüm vatandaşlarımızı organlarını bağışlamaya davet ediyorum." dedi.
Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı da "Organ bağışı hayat kurtarır, sizleri organ bağışına davet ediyorum." diye konuştu.
Milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Adem Asil ve milli takım antrenörü Yılmaz Göktekin de vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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