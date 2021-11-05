Milli cimnastikçilerden organ bağışına destek çağrısı - Son Dakika

Milli cimnastikçiler Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı , Adem Asil ve milli takım antrenörü Yılmaz Göktekin de vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı da "Organ bağışı hayat kurtarır, sizleri organ bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan kamu spotunda dünya şampiyonluğu bulunan İbrahim Çolak , "Organ bağış hayat kurtarır. Sizleri de organ bağışını desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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