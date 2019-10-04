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Milli çoban köpekleri Etnospor'da

10 dakika önce

Milli çoban köpekleri, Etnospor Kültür Festivali'nde ilgi odağı oldu.

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Milli çoban köpekleri, Etnospor Kültür Festivali'nde ilgi odağı oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde milli çoban köpekleri de vatandaşlarla bir araya geldi. Organizasyonu ziyaret eden vatandaşlar, uluslararası yarışmalarda şampiyonluk yaşayan köpeklere yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Milli Irklar Başkanı Akın Tülübaş, Etnospor Kültür Festivali'ne davet edildikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tülübaş, Etnospor Kültür Festivali'ne Akbaş, Kangal, Aksaray Malaklısı, Boz Çoban Köpeği, Karadeniz Çoban Köpeği'ni getirdiklerini aktararak, "Bu köpeklerimizi 2018'de Dünya Köpek Vakfına tescil ettirdik. Kangal köpeklerimizle bu yıl İspanya'da 2 dünya şampiyonluğu, 1 dünya şampiyonlar şampiyonluğu aldık. Boz Çoban Köpeği ile İtalya'da da Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Festivalde yerli ırklarımızın tanıtımını ve bilgilendirmesini yapıyoruz." diye konuştu.

19 yıldır çoban köpekleriyle uğraştığını anlatan Tülübaş, "Bu işin derneğini ve federasyonu kurduk. Dünya Köpek Vakfına üye olduk ve köpeklerimizi tescil ettirdik. Amacımız yeni nesillere Türkiye'nin köpek ırklarını doğru tanıtmak, hepsinin Kangal olmadığını anlatmak. Nasıl yemek çeşidimiz, kültürümüz varsa çok çeşitli çoban köpeğimiz var." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgisini değerlendiren Akın Tülübaş, "İlgi harika. Bastırdığımız 6 bin broşür bitti. Şimdi yenisini talep ettik. İlgiden çok memnunuz. Köpekleri dışarı çıkaramıyoruz. Çıkardığımızda da geri dönemiyoruz. O kadar çok kişi fotoğraf çekiliyor. Halkımız kendi köpeğini çok seviyor." şeklinde görüş belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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