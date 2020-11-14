Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in acı günü - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in vefat eden kayınpederinin cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.
Özer'in dün vefat eden kayınpederi Güngör Kaya'nın cenazesi, Erenler Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde defnedildi.
Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Kadim Durmaz ve Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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