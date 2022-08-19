Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti

19.08.2022 17:26
Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bakanlık tarafından Safranbolu Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen Arapça yaz eğitimi kursu kapanış programına katılmak, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için kente geldi.

Daha sonra Yılmaz, Vali Gürel'i makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın yer aldığı ziyarette, Karabük'ün eğitim ve öğretim durumu ile yatırımlara yönelik çalışmalar ele alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti - Son Dakika

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