Bakan Yardımcısı Yılmaz, Vali Gürel'i ziyaret etti

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bakanlık tarafından Safranbolu Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen Arapça yaz eğitimi kursu kapanış programına katılmak, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için kente geldi.

Kaynak: AA

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