Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Konya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Konya'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ten Konya'daki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret eden Şensoy'a İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ve İl Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Şensoy ve beraberindekiler Konya Bilim Merkezi'ne geçerek buradaki laboratuvar, atölye ve galerilerde incelemelerde bulundu. Gökcisimleri ve uzay sistemi ile alakalı özel bir sunumu da izleyen Şensoy'a Bilim Merkezi ile alakalı ayrıntılı bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sadri Şensoy son olarak Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret ederek, okul bünyesindeki atölyelerde yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şensoy ve beraberindekiler yapımı devam eden 32 derslikli Selçuklu Öğretmen Fethiye Onsun İlkokulu ve 24 derslikli Selçuklu Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.