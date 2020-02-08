Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da bir takım ziyaretlerde bulunarak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da eğitimcilerle buluştu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da bir takım ziyaretlerde bulunarak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

Bakan Selçuk, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karaman TOBB Fen Lisesini ziyaret etti.

Daha sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) geçen ve yapımı tamamlanan Karamanoğlu Mehmet Bey Anıtı'nın açılışını yapan Selçuk, anıt ve üzerinde yer alan kaideler hakkında eser sahibi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Yılmaz'dan bilgi aldı.

Anıtın açılışının ardından KMÜ Rektörü Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden Selçuk, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Selçuk son olarak AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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