Özer ile Varank, patent ve faydalı model yarışmasında liselilere ödüllerini verdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması'nda dereceye giren lise öğrencilerine ödüllerini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen '1'inci Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Özer, en fazla iş birliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıklarını belirterek mesleki eğitimde güçlü iş birlikleri için katkı sunan herkese teşekkür etti. Ülkelerin en güçlü sermayesinin beşeri sermayesi olduğuna vurgu yapan Özer, "Beşeri sermayenin de niteliğini arttırmada kullanılan en önemli enstrüman, eğitimdir. Onun için ülkeler, eğitimdeki tüm kademelerde çağ nüfusunun yüzde 90'ının üzerindeki kitleyi mümkün olduğu kadar eğitim sistemine dahil etmek ister. Çünkü beşeri sermayesinin niteliği arttığı zaman ülkelerin rekabet gücü artar. Ülkelerin refah seviyesi artar. Gariptir, bugün rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkeleri bu süreçleri 1950'li yıllarda, yani 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamlamış olmasına rağmen Türkiye, 70 yıllık gecikmeyle ancak bu sürece dahil olabilmiştir" diye konuştu.

BAKAN VARANK: PATENT BAŞVURULARINDA TÜRKİYE DÜNYADA 14'ÜNCÜSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sınai mülkiyet haklarında büyük gelişim kaydederek iddiasını ortaya koyduğunu belirtti. Güçlü yasal ve idari alt yapısı, yıldan yıla artan başvuru ve tescil sayılarıyla Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında önemli ülkelerden birisi haline geldiğini aktaran Bakan Varank, şöyle konuştu: "2021 yılı Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü sırada yer alıyoruz. 2022 yılının ilk 7 ayına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yerli patent başvuru sayılarında yüzde 3, yerli faydalı model başvurularında yüzde 29, yerli tasarım başvurularında 27, yerli marka başvurularında da yüzde 2'lik bir artış gerçekleşti. Bu dönemde yerli patent tescil sayımız yüzde 11, yerli faydalı model tescil sayımız yüzde 29 yerli marka tescil sayımız yüzde 53 ve yerli tasarım tescil sayımız da yüzde 40 arttı."

Özer ve Varank, jürinin ödüle layık gördüğü lise öğrencilerine ödül ve hediyelerini takdim etti.