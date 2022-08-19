Kemikkıran ile bir süre sohbet eden Özer, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçti.

Toplantı ve açılış programı için Nevşehir'e gelen Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, AK Parti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.