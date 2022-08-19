Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

19.08.2022 20:02
Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Toplantı ve açılış programı için Nevşehir'e gelen Bakan Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Özer, parti binası girişinde, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve teşkilat yöneticilerince karşılandı.

Kemikkıran ile bir süre sohbet eden Özer, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Şeref Defteri'ni imzalayan Özer'e kentle ilgili bilgi verdi, tablo hediye etti.

YORUMLAR
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Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3) Bakan Özer: Doğal gaza erişimi olup, dönüşümü yapılmamış okul kalmayacak (3) Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz'
Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, AK Parti, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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