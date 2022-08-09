Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

09.08.2022 14:35
Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve toplanma merkezleri olmasını istediklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve toplanma merkezleri olmasını istediklerini bildirdi.

Uşak Valisi Turan Ergün'ü ziyaret eden Özer, valilik şeref defterini imzaladı. Ergün, ziyaret anısına Özer'e Uşak halısı hediye etti.

Daha sonra valilik toplantı salonunda "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Bakan Özer'in yanı sıra Vali Ergün, bakan yardımcıları, genel müdürler ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, ilde eğitimde gelinen noktanın resmini çizdiklerini, eğitim kalitesini daha fazla artırabilmek için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Uşak'ın tüm eğitim yatırımlarıyla ilgili 2022 yılı için tahsis edilen bütçenin 100 milyon lira olduğunu aktaran Özer, "Bugünkü değerlendirmemizde 280 milyon liralık ilave yatırımı Uşak'a kazandırmış olduk. Dolayısıyla Uşak'ın 100 milyon liralık yatırımını 380 milyon liraya çıkartmış olduk." dedi.

Güçlendirme, yıkım-yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Özer, "Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve mümkün olduğu kadar da toplanma merkezleri olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kentteki güçlendirme çalışmalarını bu yıl itibarıyla bitireceklerini kaydeden Özer, bu kapsama alınan 40 okuldan 8'inin tamamlandığını, 13'ünde çalışmaların devam ettiğini, geriye kalanları da ilave 100 milyon liralık ödenekle tamamlayıp Uşak'ı güçlendirmeyle ilgili hiçbir sorundan bahsedilmeyen bir il haline getireceklerini dile getirdi.

Tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da doğal gaz dönüşümü yapmayan hiçbir okulu bırakmamayı hedeflediklerine değinen Özer, Uşak'ta bu konuda hiç bir problemin olmadığını söyledi.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmeye önem verdiklerini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye sathında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık. ve bir yıl gibi bir süre bitmeden bu projeyi başlattıktan sonra 1050 tane bağımsız anaokulunu tamamladık. 10 bin tane de yeni ana sınıfını hizmete aldık. ve böylece 6 Ağustos 2021 tarihinde tüm Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken bugün itibarıyla bunu yüzde 93'e çıkartmış bulunuyoruz. Aynı şey Uşak için de geçerli. Şu anda Uşak'taki 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 65'lerden yüzde 78'lere, daha sonra yüzde 96'ya çıkmış. Yani Türkiye ortalamasının bile üzerine çıkmış. Biz yüzde 100 hedefine ulaşmak için Uşak ilimize 6 tane anaokulu yapma yatırım programını alma kararı aldık. 5 tanesi anaokulu 1'i ise özel eğitim çok daha kapsamlı bir anaokulu. Sadece bir engeli olmayan çocuklarımız değil, herhangi bir engeli olan tüm çocuklarımız da eğitim erişimleriyle ilgili, eğitimin tüm kademelere erişimleriyle ilgili her türlü destek veriyoruz."

Okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için Uşak'ın büyük onarım bütçesini 25 milyon liraya çıkarttıklarını belirten Özer, bakanlığa yapılan tüm talepleri yerine getirdiklerini kaydetti.

Kent için bugün alınan 280 milyon liralık ilave yatırıma bu okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla ilgili verilen ödeneklerin dahil olmadığını ifade eden Özer, orada da 50 milyon liraya yakın bir ödenek vereceklerini, böylece Uşak'ın 100 milyon liralık yatırımını 430 milyon liraya çıkardıklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Bakan Özer: '(Pandemi süreci)Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık; aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de... Bakan Özer: '(Pandemi süreci)Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık; aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de... Özer: 'Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim artık' Özer: 'Türkiye'nin eğitim gündeminden bağış olayını düşürelim artık'
Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Türkiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer Uşak'ta il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş